В Китае до конца месяца хотят запретить биржевые торги криптовалютами

Власти Китая, занявшие жесткую позицию в отношении рынка виртуальных валют, намерены запретить биржевые торги криптовалютами на территории страны, сообщают китайские СМИ.

По данным изданий China Business News и 21st Century Economic Report, китайский финансовый регулятор дал биржевым операторам устные распоряжения о прекращении таких операций.

Источники Bloomberg сообщают, что власти КНР намерены ввести запрет на биржевую торговлю криптовалютами до конца текущего месяца. Региональные китайские регуляторы были уведомлены об этом группой Народного банка Китая (НБК), отвечающей за финансовые риски в интернете, отмечают источники.

По их словам, запрет коснется именно биржевой торговли криптовалютами, и планов в отношении внебиржевых транзакций у китайских властей нет.

Курс биткойна в пятницу потерял 9,3%, опустившись до $3077,55. С начала этой недели стоимость криптовалюты рухнула на 28%.

Вчера биткойн подешевел на 16%. Курсы 18 из 20 основных криптовалют также упали по итогам торгов. Стоимость второй по популярности криптовалюты - эфира (Ethereum) опустилась на 11%, Bitcoin Cash - на 9%, Лайткойна (Litecoin) - почти на 20%.

Одна из крупнейших биткойн-бирж - BTC China - накануне сообщила о прекращении операций с 30 сентября текущего года, пишет Associated Press. Биржа заявила, что действует "руководствуясь принципами", обозначенными НБК, который ранее в этом месяце признал незаконным ICO (Initial Coin Offering, процесс первичного размещения токенов) и потребовал немедленного прекращения всех подобных операций.

В заявлении BTC China однако не говорится о получении биржей прямого предписания от властей о прекращении операций.

На долю Китая приходится порядка 23% объема всех биржевых сделок с биткойнами в мире.