СМИ узнали об ограничении подачи энергии майнерам криптовалют в Китае

Народный банк Китая представил план ограничения подачи электроэнергии для майнеров криптовалют.

Так как банк не может самостоятельно регулировать подачу электричества для майнеров, он будет обращаться к местным властям с просьбой ввести ограничения на использование электроэнергии для добытчиков криптовалют. Таким образом Народный банк постепенно снизит майнинг биткоинов в Китае, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

В начале сентября Народный банк Китая запретил первичное размещение токенов криптовалют (ICO). В кредитной организации считают, что токены не являются платежными инструментами, выданными денежно-кредитными организациями. Китайским банкам также запретили предоставлять услуги для ICO.

Тогда же Народный банк заявил о том, что будет бороться с трейдинговыми платформами, оперирующими криптовалютой, и будет подключать к этой работе органы связи. Также в стране начали удалять мобильные приложения соответствующих криптовалютных площадок.