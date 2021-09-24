Китай объявил вне закона любые сделки с криптовалютами

Китай продолжает усиливать давление на криптовалюты, устраняя конкурентов цифровому юаню, который, по задумке властей, придет на смену бумажным деньгам.

В пятницу Народный банк КНР опубликовал заявление, в котором объявил вне закона любые сделки с криптовалютами.

Ссылаясь на необходимость обеспечить «национальную безопасность» и «социальную стабильность», китайский ЦБ заявил, что биткоин и другие цифровые деньги, выпущенные не от имени государств, не являются законными средством платежа и не могут обращаться на рынке.

Торговля виртуальными активами «нарушает экономический порядок, способствует противозаконной деятельности (в частности, азартным играм), нелегальному финансированию, мошенничеству, отмыванию денег и созданию финансовых пирамид», говорится в заявлении в регулятора.

НБК отдельно подчеркивает, что незаконной является деятельность в Китае иностранных криптобирж, которые не имеют права предоставлять услуги китайским резидентам.

Заявление, которое датировано 15 сентября, но появилось на сайте китайского ЦБ лишь 24 сентября, - не первое и, вероятно, не последнее в череде попыток остановить наступление криптовалют, говорит Виджав Айар, глава криптобиржи Luno в Сингапуре, передает finanz.ru

Еще в 2013 году китайские власти приказали прекратить платежи в биткоинах, в 2017 году запретил продавать токены, в 2019-м - объявили незаконной работу криптобирж территории страны, а в прошлом - ввели запрет на майнинг.

И хотя громкие заявления звучали и в прошлом, что не мешает китайцам продолжать покупать и продавать «крипту», рынок все нервничает, с учетом общей макрообстановки и кризиса вокруг дефолта застройщика Evergrande, говорит Айар.

На 18.15 биткоин торгуется на уровне $42,2 тыс. за единицу, Ethereum упал до $2,88 тыс.

На рынке биткоина внимание игроков снова смещается на отметку 40 тысяч долларов, которая была пробита ранее на этой неделе, говорит Чэнь Лиминь, финансовый директор и руководитель департамента торговых операций ICB Fund.

«Если в ближайшее время давление усилится, история повторится. Более того, дневное закрытие под 100-дневной скользящей средней, которая проходит в районе 40 700 долларов, грозит более агрессивными распродажами», - предупреждает он.

Впрочем, чем больше китайские власти сотрясают воздух угрозами, тем меньше эффекта они будут иметь на рынок, считает Элис Киллин, управляющий партнер Stillmark: «Биткоин уже запрещали во многих странах, и тем не менее он продолжает распространяться быстрее, чем на интернет на том же этапе жизненного цикла».