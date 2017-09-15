Мировое потребление жидкого топлива увеличится на 19% к 2040 году - прогноз EIA

Мировое потребление нефтяного и других видов жидкого топлива увеличится на 19 процентов в период с 2015 по 2040 годы за счёт транспортного и промышленного секторов, следует из прогноза Управления энергетической информации США (EIA).

Ведомство предрекает рост глобального потребления с 95 миллионов баррелей в сутки в 2015 году до 104 миллионов баррелей в сутки в 2030 году и 113 миллионов баррелей в сутки в 2040 году.

Основными драйверами роста станут страны за пределами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), спрос на жидкое топливо в которых будет увеличиваться на 1,3 процента в год по сравнению с незначительным снижением во входящих в ОЭСР государствах.

Страны-члены нефтекартеля ОПЕК сохранят или увеличат совокупную долю рынка производства сырого и промыслового конденсата, говорится в прогнозе.

По прогнозам EIA, возобновляемая энергия останется наиболее быстрорастущим источником энергии в мире: её потребление в период с 2015 по 2040 годы будет в среднем расти на 2,3 процента в год.

Ископаемое топливо при этом сохранит за собой статус основного источника энергии: его доля в мировом потреблении составит 77 процентов в 2040 году.

Наиболее быстрорастущим видом ископаемого топлива, по расчётам, является природный газ, потребление которого будет расти на 1,4 процента в год, пишет EIA.