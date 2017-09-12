Еврокомиссия дала Польше еще месяц на урегулирование судебного кризиса

Еврокомиссия направила правительству Польши второй документ, в котором содержатся предложения и требования по приведению конституционного законодательства государства в соответствие с требованиями общеевропейского законодательства и ценностей Евросоюза. Об этом сообщили в руководящем институте ЕС.

"Сегодня Еврокомиссия решила направить Польше вторую позицию о причинах ситуации. Речь идет о польском законодательстве в сфере судебной системы", - заявили в руководящем институте ЕС.

Как отмечается, у руководства Польши, по законодательству ЕС, есть один месяц, чтобы отреагировать на указанную позицию официального Брюсселя и принять решение, согласно с предложениями Еврокомиссии. Если этого не произойдет, Еврокомиссия подаст на официальную Варшаву иск в Суд ЕС.

Речь идет, в частности, о законе о судах общей юрисдикции, подписанном недавно президентом Польши. На два других закона - о Верховном суде и Национальном судейском совете - президент Дуда наложил вето, и сейчас под его патронатом идет подготовка новых законопроектов по этому поводу.

Польская правящая партия "Право и Справедливость" (PiS) изменила законы о Верховном суде, Национальном судейском совете и судах общей юрисдикции. Оппозиция и большинство судейского корпуса настаивают, что это попытка подчинить судебную власть исполнительной.

В Еврокомиссии призвали власти Польши воздержаться от изменений в судебной системе. Вместе с тем, в Варшаве ответили, что такие заявления Брюсселя являются безосновательным вмешательством во внутренние дела страны.