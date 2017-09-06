Последнее обновление: 06.09.2017 17:04

Промышленные заказы в Германии неожиданно снизились

Заказы в промышленности - одном из важнейших секторов экономики Германии - неожиданно упали в июле, как показали свежие данные.

В то же время Министерство экономики ФРГ заявило, что совокупный уровень заказов остается крайне высоким, поскольку сектор продолжает получать выгоду от прочного роста.

По данным министерства, скорректированный на сезонные колебания и календарные эффекты общий объем промышленных заказов упал на 0,7% по сравнению с июнем. Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали небольшое увеличение на 0,4%.

Ежемесячный спад был вызван сокращением внутренних заказов на 1,6%, а внешний спрос оставался плоским.

Но промышленные заказы Германии выросли на 5% по сравнению с июлем 2016 г., отражая продолжающуюся положительную динамику в секторе. Эти данные не включают календарные эффекты.

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