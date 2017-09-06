ЧП на ТЭЦ-4 РУП "Минскэнерго" оставило без электричества ряд потребителей столицы и области

Нештатная ситуация в филиале «Минская ТЭЦ-4» нарушила электроснабжение ряда потребителей в столице и области.

"Сегодня в 10.49 на минской ТЭЦ-4 РУП "Минскэнерго" произошло отключение оборудования, в связи с чем нарушено электроснабжение ряда потребителей города Минска и Минской области. В настоящее время причины нарушения работы оборудования выясняются. Предпринимаются все меры по восстановлению электроснабжения потребителей в максимально возможные короткие сроки, с соблюдением необходимых мер по безопасному производству работ", - говорится в сообщении РУП "Минскэнерго"

Организация будет дополнительно информировать о восстановлении энергоснабжения.