Решение о закрытии диппредставительств России принял лично Дональд Трамп

Белый дом заявил, что решение закрыть три дипломатических объекта России, в том числе генконсульство страны в Сан-Франциско, принял сам американский президент Дональд Трамп. Об этом заявили в Белом доме.

Госдеп США заявил о решении закрыть российское генконсульство в Сан-Франциско и представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке накануне, 31 августа. В ведомстве пояснили, что США таким образом «полностью выполнили решение правительства Российской Федерации сократить численность американской дипломатической миссии в России». Это решение Москвы Госдеп назвал «безосновательным».

Генеральное консульство России в Сан-Франциско объявило о прекращении приема посетителей с пятницы, 1 сентября. В генконсультсве, в свою очередь, решение о закрытии посчитали «недружественным шагом» со стороны американских властей и заявили, что это «больно ударит» по российским гражданам, проживающим в этом консульском округе.

Россия заявила о сокращении сотрудников дипломатических ведомств США в конце июля. Сокращение коснулось более 700 человек, в основном граждан России, работавших в американских диппредставительствах. Эта мера стала ответным шагом на закон Вашингтона о введении новых антироссийских санкций.