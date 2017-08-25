Последнее обновление: 25.08.2017 17:31

Два российских банка отключили от системы SWIFT

Американская компания Finastra, обладающая правами на программное обеспечение для работы с международной системой расчетов SWIFT, отказалась от сотрудничества с двумя российскими банками, попавшими под санкции. Об этом «Ведомостям» рассказали два человека, знающие ситуацию от Finastra и банков.

По данным издания, доступ к SWIFT отключат Российскому национальному коммерческому банку, работающему в оккупированном Крыму, и Темпбанку, в который была введена временная администрация.

"Finastra, бизнес которой во многом сконцентрирован в США и Канаде, уведомила своего российского дистрибутора «Финнет» о том, что прекращает работать с этими банками с 31 августа", - говорится в сообщении.

При этом банки могут перейти на другой интерфейс доступа к SWIFT, но для этого нужно до 31 августа заключить договоры и потребуется несколько десятков тысяч долларов.

"Finastra на волне ужесточения санкций оценила риски и, обнаружив у себя в партнерах два санкционных банка, решила прекратить с ними сотрудничество", - считают собеседники издания, работающие со SWIFT.

Как сообщают СМИ, РНКБ попал под санкции Евросоюза в 2014 году, в следующем году против банка ввели санкции США. Темпбанк находится под санкциями из-за помощи режиму президента Сирии Башара Асада, а также из-за сотрудничества с подсанкционными компаниями и людьми. С недавних пор туда была введена временная администрация.

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