США и ЕС отказались от идеи отключить Россию от SWIFT

США и Евросоюз отказались от идеи отключить Россию от системы межбанковских платежей SWIFT в рамках пакета санкций за агрессию против Украины

Об этом сообщает Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

Инициатива, которая впервые была высказана еще в 2014 году после аннексии Крыма и войны в Донбассе, снова была признана слишком рискованной: это шаг может вызвать дестабилизацию глобальной финансовой системы и спровоцировать развитие альтернативной системы платежей в среднесрочной перспективе, объяснили источники HB.

Вместо санкций по SWIFT США и Евросоюз обсуждают точечные меры против крупнейших российских банков. При этом Германия настаивает на том, чтобы они не помешали Москве получать оплату за поставляемые за рубеж газ и нефть.

Политику санкций глава Госдепа Энтони Блинкен планирует обсудить с европейскими коллегами на этой неделе. Как ожидается, он в четверг посетит Берлин и встретится с канцлером Олафом Шольцем.

Американский проект санкций, внесенный в конгресс 11 января, предполагает меры против как минимум трех их 12 крупных банков. Это Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ.РФ, РФПИ, Московский кредитный банк, Альфа-банк, Россельхозбанк, «Открытие», Промсвязьбанк, Совкомбанк и Транскапиталбанк, напоминает finanz.ru.

Включение в «черный список» Минфина США запретит любые операции с подсанкционными российским банками, в том числе по корреспондентским счетам, что де-факто заблокирует для них возможность долларовых расчетов.

Планирует ли ЕС вводить аналогичные меры, которые отрежут банки РФ еще и от евро, пока неясно.

Помимо этого, «Акт о защите суверенитета Украины» требует ввести персональные санкций с визовыми запретами и блокировкой всех активов в отношении президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, а также главы МИД, министра обороны, начальника Генштаба и командующих всеми родами войск.

При этом санкции предлагается вводить не только в случае прямого вторжения России в Украину, но и при «значительной эскалации» ситуации, в том числе российскими «сателитами» (ДНР и ЛНР).