ЕС утвердил отключение от SWIFT семь российских банков

Евросоюз отключит с 12 марта российские банки ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ от системы SWIFT.

Об этом сообщается в официальном журнале документов ЕС.

«С 12 марта 2022 года запрещается предоставлять специализированные услуги по обмену финансовыми сообщениями, которые используются для обмена финансовыми данными, юридическим лицам, организациям или органам, перечисленным в приложении [к данному документу], или любому юридическому лицу, организации или органу, учрежденному в России, имущественные права которого прямо или косвенно принадлежат более чем на 50% организации, перечисленной в приложении», — говорится в опубликованном решении властей ЕС.

Названия семи российских банков приводятся в приложении. Ранее все они попали под западные санкции из-за российской военной операции на Украине.

Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отключение от SWIFT России было самой тяжелой санкцией, за которую Украине пришлось бороться.

"Без преувеличения, мы зубами выгрызали каждый из этих банков. Скажу вам честно, SWIFT был самой тяжелой санкцией, за которую нам пришлось бороться, но мы преодолели психологический барьер партнеров, разрушили эту стену нежелания, и первый шаг сделан, - семь банков России отключат от SWIFT", - заявил Кулеба.

Он уверяет, что от системы международных платежей SWIFT будут отключены и другие российские банки.