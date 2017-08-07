Курсы наличной валюты в банках Минска на 7 августа 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,004 рубля и составил 1,946 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,005 рубля и составил 1,95 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,01 рубля и составила 2,302 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,016 рубля и составила 2,306 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,24 (вырос на 0,02 рубля), минимальный курс продажи составил 3,25 (вырос на 0,01 рубля).