ЗВР Беларуси за июль выросли на $103,8 млн.

Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 августа 2017 года, по предварительным данным, составили $6,6648 млрд., сообщил Нацбанк РБ в понедельник.

За июль 2017 года золотовалютные резервы выросли на $103,8 млн. (на 1,6%) после роста в июне 2017 года на $1,3221 млрд. (на 25,2%). За январь–июль прирост резервов составил $1,7376 млрд. (35,3%).

«Увеличению международных резервных активов в июле способствовали поступление средств от продажи Национальным банком облигаций, номинированных в иностранной валюте, покупка иностранной валюты на торгах ОАО «БВФБ», увеличение объема средств в иностранной валюте на корреспондентских счетах банков в НБ, а также увеличение стоимости монетарного золота», - говорится в сообщении регулятора.

Согласно сообщению, обслуживание внешнего и внутреннего валютного государственного долга обошлось Беларуси в $533 млн.