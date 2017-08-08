Белорусы смогут пополнять Яндекс.Деньги через ЕРИП

Проживающие в Беларуси владельцы кошельков Яндекс.Деньги смогут пополнять свой счет через все платежные устройства, включая Интернет-банкинг, подключенные к системе Единого расчётного информационного пространства (ЕРИП).

«Чтобы пополнять кошелёк и пользоваться его возможностями, жители Беларуси должны пройти идентификацию в Яндекс.Деньгах. Для этого достаточно прийти с паспортом и заявлением в любое отделение БПС-Сбербанка или минский офис ISEC-System либо прислать данные через интернет-банкинг БПС-Сбербанка» - говорится в сообщении пресс-службы Яндекса.