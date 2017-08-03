Последнее обновление: 03.08.2017 13:13

Курсы наличной валюты в банках Минска на 3 августа 2017 года

По состоянию на 9:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,002 рубля и составил 1,948 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,005 рубля и составил 1,952 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,008 рубля и составила 2,307 рубля, минимальная продажа выросла на 0,015 рубля и составила 2,315 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,21 (снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,23 (снизился на 0,01 рубля).

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