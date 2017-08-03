Трамп: отношения с РФ – на небывало низком и опасном уровне

Президент США Дональд Трамп назвал уровень отношений с Россией небывало низким и опасным.

Об этом он написал в Twitter

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"Наши отношения с Россией находятся на небывало низком и опасном уровне. Вы можете поблагодарить за это Конгресс, тех самых людей, которые не могут дать нам систему здравоохранения!" - заявил Трамп.

Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон о санкциях против России. Однако он утверждает, что закон имеет серьезные недостатки. В частности, потому, что он посягает на полномочия исполнительной власти.

Обе палаты Конгресса США поддержали законопроект "Противодействие противникам Америки через санкции". В нем важное место отведено поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также усилению санкций против РФ.

Документ ограничивает возможность Трампа снимать санкции с России, а также подтверждает действие ограничений, наложенных прошлой администрацией.