Власти в полном объеме продлили действие указа №585 о финансовой поддержке

Указом №274 от 2 августа 2017 года Лукашенко продлил действие Указа №585 от 22 ноября 2007 года «О предоставлении молодым и многодетным семьям финансовой поддержки государства».

Согласно указу пункт 13 Указа Президента Республики Беларусь от 4 июля 2017 г. № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений» излагается в следующей редакции:

«13. Подача и рассмотрение заявлений о предоставлении финансовой поддержки в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 22 ноября 2007 г. № 585 «О предоставлении молодым и многодетным семьям финансовой поддержки государства» в погашении задолженности по кредитам, предоставленным по заключенным до вступления в силу настоящего пункта кредитным договорам, принятие по таким заявлениям решений и их исполнение осуществляются в соответствии с ранее действовавшим законодательством.».

Настоящий Указ вступает в силу с 7 августа 2017 г.

Ранее Указ №240 от 4 июля 2017 года отменял действие указа №585 с 7 августа 2017 года. Впоследствии данная отмена была признана ошибочной и преждевременной.