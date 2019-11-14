Власти РБ готовы безвозмездно отдавать неиспользуемую недвижимость

Правительство Беларуси разрешило безвозмездную передачу в частную собственность неиспользуемого и неэффективно используемого имущества для последующего вовлечения в хозяйственный оборот.

Постановлением Совмина №763 от 13 ноября 2019 года утверждено Положение о порядке вовлечения в хозяйственный оборот такого имущества.

Положением установлен порядок организации работы по вовлечению государственными органами и организациями, местными исполнительными комитетами самостоятельно в хозяйственный оборот неиспользуемого и неэффективно используемого государственного имущества, закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, а также за их территориальными органами (структурными подразделениями) либо подчиненными им (входящими в их состав, систему) государственными юрлицами или переданного ими в безвозмездное пользование негосударственным юрлицам, говорится в комментарии Национального правового портала РБ.

Документ обязывает ежегодно не позднее 15 января формировать и утверждать календарные графики по вовлечению в хозяйственный оборот объектов недвижимого имущества по установленной форме, принимать меры по исполнению этих графиков и представлять отчеты об их исполнении.

Установлены следующие способы вовлечения в хозяйственный оборот объектов недвижимого имущества: продажа; сдача в аренду; передача в безвозмездное пользование; передача из государственной собственности в частную собственность на безвозмездной основе и т.д.

Документ вступает в силу с 15 ноября 2019 г.