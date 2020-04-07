Пресс-секретарь Лукашенко купила однушку в «Олимпик-Парк»за за $167 тыс.

Пресс-секретарь президента РБ Наталья Эйсмонт приобрела однокомнатную квартиру площадью в 108,4 кв. м в минском жилом комплексе «Олимпик-парк», который возводит строительная компания «Тапас» рядом с водохранилищем «Дрозды».

Как сообщает nn.by, договор о продаже был заключён в марте 2019 года, но не напрямую с фирмой «Тапас», а через посредника «А.П.Белого». Александр Павлович Белый - бывший хоккеист и бывший генеральный менеджер минского хоккейного клуба «Динамо», топ-менеджер компании «Тапас» и отец нападающего хоккейной команды А.Лукашенко Павла Белого.

Г-же Эйсмонт квартира обошлась в 355 тыс. рублей ($166,5 тыс.). Тогда же компания продала аналогичную квартиру в том же подъезде за $190 тысяч. Ранее Наталья Эйсмонт жила в служебной квартире в столичном районе Каменная Горка.

Как сообщают СМИ, недвижимостью в Олимпик-парке также владеет дочь экс-премьера РБ Сергея Сидорского (половина таунхауса площадью 277,7 кв. м примерной стоимостью в полмиллиона долларов). Квартирами в таунхаусах жилого комплекса владеют гендиректор хоккейного клуба «Динамо-Минск» Дмитрий Басков и бизнесмен Алексей Олексин, Ольга Лемешевская — супруга бизнесмена из Пинска Виктора Лемешевского, начальник Госавтоинспекции Беларуси Дмитрий Корзюк, а также Иван Печура, директор компании по производству оборудования для животноводства и кормопроизводства под маркой «Хозяин».

Дмитрию Корзюку покупка квартиры таких же размеров, как и у остальных, обошлась в сумму около $288 тыс, при этом неизвестная женщина из Бреста за квартиру по соседству с Басковым заплатила более $448 тыс. А для Олексина квартира в таунхаусе «Олимпик Парка» стоила ровно $400 тыс.