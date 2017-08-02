Курсы наличной валюты в банках Минска на 2 августа 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,006 рубля и составил 1,946 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,004 рубля и составил 1,947 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,012 рубля и составила 2,299 рубля, минимальная продажа выросла на 0,01 рубля и составила 2,3 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,22 (снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,24 (снизился на 0,01 рубля).