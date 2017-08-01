Последнее обновление: 01.08.2017 15:28

Курсы наличной валюты в банках Минска на 1 августа 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,002 рубля и составил 1,94 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,001 рубля и составил 1,943 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,011 рубля и составила 2,287 рубля, минимальная продажа выросла на 0,01 рубля и составила 2,29 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,23 (снизился на 0,02 рубля), минимальный курс продажи составил 3,25 (не изменился).

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