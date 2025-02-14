Торговля сельхозпродукцией между Украиной и ЕС в 2024 году достигла рекордных показателей

В 2024 году взаимная торговля сельскохозяйственной продукцией между Украиной и Европейским Союзом выросла до $17 млрд, что является самым высоким показателем за время действия соглашения об ассоциации, и превышает предыдущий рекорд 2022 года ($16,5 млрд) на 3%. Об этом сообщили в Институте аграрной экономики.

В прошлом году положительное сальдо торговли составило около $9 млрд.

Главными европейскими партнерами для Украины в прошлом году были Испания, Польша, Нидерланды, Германия, Италия, Румыния, Франция и Бельгия. Соответственно на эти страны приходится 80% суммарного отечественного торгового оборота агропродовольствием с ЕС.

В 2024 году Украина импортировала аграрной продукции из стран-членов ЕС на сумму около $4 млрд, что почти на 9% больше, чем в предыдущем году. В то же время, в импорте пока нет такой же постоянной структуры, как в экспорте, при этом выделяются несколько групп товаров.

В частности, в прошлом году Украина больше всего импортировала из ЕС напитков - на $484 млн. В Украину также было ввезено различные пищевые продукты, экстракты и концентраты - на $405 млн, продукты для кормления животных, остатки и отходы - на $356 млн, какао и шоколадные изделия - на $289 млн.

Заметную долю (7%) в украинском импорте из ЕС в 2024 году заняли молокопродукты, в прошлом году их завезли из-за границы на 8% больше, чем в 2023 году, - на сумму $277 млн. При этом определяющим товаром в импорте этой группы стали различные сыры, которых в прошлом году закупили на $225 млн.

Кроме того, объемы поставок на украинский рынок готовых продуктов из зерна составили $258 млн.