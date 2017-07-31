Советники Трампа начали готовить санкции против Китая

Оновные советники президента США все выходные обсуждали, как образом наказать Китай. Предполагается, что дискуссии продолжатся в понедельник, а проект в его окончательном виде появится на этой неделе, сообщает издание Politico со ссылкой на два источника в Белом доме.

Пока окружение Трампа не сошлось в вопросе, стоит ли вводить экономические санкции в отношении Пекина или просто ограничиться торговыми ограничениями. В любом случае пока еще рано говорить о том, к какому варианту склонится сам Трамп, считают собеседники издания.

Поводом для возможных санкций является ситуация в КНДР, испытавшей в минувшую пятницу межконтинентальную баллистическую ракету. По мнению Трампа, китайские власти предпринимают недостаточные усилия для того, чтобы помешать Северной Корее создать ядерное оружие, угрожающее США.

В ходе предвыборной кампании и уже после избрания Трамп нередко обвинял власти КНР в недобросовестной торговле. «Я очень разочарован. Наши глупые лидеры в прошлом позволили китайцам зарабатывать сотни миллиардов долларов в год на торговле, а они ничего не сделали в ситуации с КНДР», - сообщил президент в своем twitter в выходные.

«С их стороны одна болтовня, хотя Китай может с легкостью решить этот вопрос», - написал он.

Politico указывает, что «ястребы» в окружении Трампа — политический советник Стивен Миллер, главный стратег Стивен Бэннон и советник по торговле Питер Наварро уже давно подталкивают Трампа к более жесткой линии в отношении Китая.