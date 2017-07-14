США готовят новые санкции в отношении китайских фирм из-за связей с КНДР - чиновники

Администрация президента США Дональда Трампа, разочарованная тем, что Китай прилагает недостаточно усилий для сдерживания Северной Кореи, может ввести новые санкции в отношении небольших китайских банков и других фирм, сотрудничающих с Пхеньяном, в ближайшие несколько недель, сказали два высокопоставленных американских чиновника.

Меры США сначала ударят по китайским организациям, которые считаются "легкой добычей", в том числе по небольшим финансовым институтам и "фиктивным" компаниям, связанным с северокорейской ядерной и ракетной программами, сказал один из чиновников, отказавшись назвать конкретные цели.

Более крупные китайские банки США пока не тронут, добавил чиновник.

Временные рамки и масштаб действий США будут во многом зависеть от того, как Китай отреагирует на призывы ужесточить меры в отношении Северной Кореи на встрече американских и китайских чиновников, посвященной вопросам двустороннего экономического сотрудничества, в Вашингтоне в среду, сказали Рейтер источники в администрации Белого дома.

Трамп и его ведущие помощники ранее сигнализировали, что терпение администрации в отношении Китая в связи с северокорейской проблемой на исходе, особенно после того, как на прошлой неделе КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету, которая, по словам экспертов, может долететь до Аляски.

Американские чиновники ранее также предупредили, что Китай может столкнуться с торговым и экономическим давлением со стороны США, если не будет прилагать больше усилий для сдерживания КНДР.

Так называемые вторичные санкции, которые в настоящее время рассматриваются, являются для США одним из способов оказать целенаправленное экономическое давление на страны, имеющие связи с Северной Кореей, лишив их доступа к американскому рынку и финансовой системе.

Разработка этого плана санкций происходит одновременно с попытками постоянного представителя США при ООН Никки Хейли преодолеть сопротивление со стороны Китая и России принятию резолюции Совета безопасности ООН, предусматривающей ужесточение международных санкций против Пхеньяна.

По словам одного из чиновников, мишени для санкций могут быть выбраны из перечня компаний, число которых "значительно превышает 10". Этим списком Трамп поделился с председателем КНР Си Цзиньпином во время саммита во Флориде в апреле, и американские эксперты продолжают готовить его к рассмотрению.

"Президент теряет терпение с Китаем", - сказал чиновник, добавив, что в недалеком будущем будет принят "более агрессивный подход к санкционированию китайских организаций".

Посольство Китая в Вашингтоне не дало немедленного ответа на просьбу о комментариях. Белый дом отказался давать комментарии.

Хотя источники подчеркнули, что окончательного решения пока не принято, они сказали, что Китай - ведущий торговый партнер КНДР - играет крайне важную роль в оказании давления на Пхеньян, призванного не дать КНДР развить потенциал для нанесения удара по США ракетой с ядерной боеголовкой.