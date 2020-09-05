Последнее обновление: 05.09.2020 08:57

Власти США допустили внесение китайской компании SMIC в черный список

Власти США рассматривают вариант добавления в черный список китайского производителя полупроводниковой продукции SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation).

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя Пентагона. Сейчас министерство обороны работает с другими ведомствами, чтобы определить, следует ли предпринимать шаги против SMIC. В частности, изучаются предполагаемые связи компании с китайскими военными.

SMIC — китайская компания, занимающаяся производством микроэлектроники. По данным Reuters, компания занимает второе место на рынке микросхем в Китае после лидера отрасли Taiwan Semiconductor Manufacturing, передает РБК.

В черный список США уже вошли более 275 китайских компаний. В мае текущего года под ограничения попала телекоммуникационная компания Huawei, а также 70 связанных с ней фирм. В том же месяце Министерство торговли США объявило о санкциях против еще десятка компаний и организаций, связанных с репрессиями против уйгуров.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Август 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Сентябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование