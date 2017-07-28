Последнее обновление: 28.07.2017 14:52

Amazon сообщил о росте продаж и падении прибыли

Amazon.com Inc отчитался в четверг о скачке розничных продаж и падении прибыли, поскольку быстрое и затратное освоение новых категорий товаров и стран продолжается теми же темпами.

Крупнейший в мире онлайн-ритейлер увеличил выручку во втором квартале на 25 процентов по сравнению с прошлым годом до $38 миллиардов.

В то же время компания отчиталась о снижении квартальной прибыли на 77 процентов и сообщила, что потеряет вплоть до $400 миллионов операционной прибыли за текущий квартал.

Amazon заработала 40 центов на акцию вместо $1,42, как ожидали опрошенные Рейтер аналитики.

Продажи подписок, в том числе на пакет Prime, выросли на 51 процент во втором квартале до $2,2 миллиарда.

Операционные расходы выросли на 28,2 процента до $37,33 миллиарда во втором квартале, завершившемся 30 июня.

Продажи крупнейшего в мире облачного подразделения Amazon Web Services выросли на 42 процента до $4,1 миллиарда.

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