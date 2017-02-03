Amazon прогнозирует сокращение операционной прибыли в текущем квартале

Amazon.com Inc прогнозирует неожиданное снижение операционной прибыли в текущем квартале из-за беспокойства о стоимости инвестиций, включая новые хранилища и видеоконтент.

Крупнейший в мире онлайн-ритейлер также сообщил, что выручка в четвёртом квартале не оправдала ожиданий, как и результаты подразделения облачных вычислений.

Чистые продажи Amazon выросли на 22,4 процента до $43,74 миллиарда в четвёртом квартале, тогда как опрошенные Reuters аналитики в среднем ожидали $44,68 миллиарда.

Компания ожидает получить операционную прибыль в первом квартале в диапазоне от $250 миллионов до $900 миллионов, что ниже консенсус-прогноза в $1,34 миллиарда, согласно данным компании FactSet StreetAccount.

Amazon отчиталась об операционной прибыли в размере $1,1 миллиарда за аналогичный период годом ранее.

Выручка Amazon Web Services, быстроразвивающегося и прибыльного облачного подразделения компании, подскочила на 47 процентов до $3,54 миллиарда, но не дотянула до усредненного прогноза аналитиков в $3,60, согласно FactSet StreetAccount.