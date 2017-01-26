Выручка eBay в праздничном квартале выросла на 3,1%

EBay Inc отчиталась о росте выручки в четвёртом квартале на 3,1 процента, что позволяет говорить об улучшениях ее площадки онлайн-торговли.

В последнее время eBay приступила к модернизации платформы онлайн-торговли, чтобы конкурировать с Amazon.com Inc, крупнейшим в мире онлайн-ритейлером, а также с обычными магазинами.

EBay прогнозирует рост выручки в 2017 году до $9,5 миллиарда по сравнению с консенсус-прогнозом опрошенных Рейтер аналитиков в $9,36 миллиарда.

В то же время компания ожидает скорректированную прибыль в первом квартале в размере от 46 до 48 центов на акцию, что ниже прогнозируемых аналитиками 50 центов на акцию. Годовой прогноз в $2,03 на акцию также не оправдал ожиданий.

Продажи торговой площадки eBay выросли на 4 процента в четвёртом квартале с учётом колебания курсов валют.

Валовой объём продаж, или общий объём всех товаров, проданных через сайты компании, увеличился на 2,2 процента до $22,34 миллиарда в четвёртом квартале.

Компания в 2015 году отделила сервис PayPal, являвшийся главным драйвером роста.