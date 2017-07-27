Moody's подтвердило рейтинг Казахстана и повысило прогноз

Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило суверенный рейтинг Казахстана на уровне Baa3 и повысило прогноз до стабильного с негативного, говорится в сообщении агентства.

Изменение прогноза и подтверждение рейтингов подкреплено мнением Moody's о постепенном приспособлении экономики, бюджета и банковской системы Казахстана к структурному снижению цен на нефть, говорится в сообщении агентства.

Moody's положительно оценило начатую в стране рекапитализацию банковской системы, в рамках которой власти готовы поддержать банки на 500 миллиардов тенге ($1,5 миллиарда).

Экономика Казахстана сильно пострадала в ходе глобального финансового кризиса 2008-2009 годов, когда несколько казахских банков допустили дефолт и были национализированы. В 2016 году в условиях резкого падения нефтяных цен ВВП страны показал худшую динамику за последние 10 лет - рост на 1 процент.

По мнению Moody's, низкая долговая нагрузка страны и накопление резервов обеспечили правительству достаточное финансовое пространство для применения фискальных мер стимулирования, что позволило избежать рецессии.

Аналитики агентства считают, что в ближайшие годы Казахстан сможет стабилизировать активы Национального фонда - буфера для спасения экономики в случае падения цен - на уровне $60 миллиардов при условии, что цены на нефть будут держаться в коридоре $40-60 за баррель.

По состоянию на конец июня золотовалютные резервы Казахстана составили $29,8 миллиарда, активы Нацфонда - $62,1 миллиарда.