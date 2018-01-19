Последнее обновление: 19.01.2018 15:37

S&P подтвердило долгосрочный рейтинг Казахстана

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги Казахстана на уровне "BBB-"/"А-3", прогноз - стабильный.

Кроме того, агентство подтвердило рейтинг Казахстана по национальной шкале на уровне "kzAA", говорится в сообщении S&P.

В результате продолжительного судебного разбирательства между правительством Казахстана и иностранными инвесторами $22,6 млрд активов Национального фонда (13% ВВП) было заморожено, напоминает S&P.

"Стабильный" прогноз отражает ожидания агентства, что в течение следующих двух лет не будет дальнейших существенных финансовых последствий, связанных с данным спором, сообщает S&P.

Аналитики агентства ожидают, что темпы экономического роста достигнут в среднем 3% в 2017-2020 годах на фоне государственных инфраструктурных программ и роста добычи на Кашаганском месторождении.

Повышение рейтинга может произойти, если, вопреки ожиданиям аналитиков S&P, недавние политические реформы в Казахстане будут способствовать усилению институтов республики, отмечает агентство. Также позитивным фактором могло бы служить расширение структуры экспорта вследствие реализации стратегии правительства по диверсификации.

Рейтинги могут оказаться под давлением, если внешние показатели ухудшатся, например, если дополнительные внешние активы Нацфонда будут заморожены.

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