Moody's подтвердило кредитный рейтинг Казахстана на уровне "Baa3" со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "Baa3", прогноз "стабильный".

"Рейтинг Казахстана поддерживают очень низкий уровень государственного долга, очень высокая способность привлечения заемных средств, существенные фискальные резервы в виде активов в иностранной валюте, которые обеспечивают буфер для реагирования на возможные экономические шоки и покрытия потенциальных рисков. Устойчивость экономики поддерживается относительно высоким среднесрочным ростом, гибкостью экономической политики и благосостоянием населения выше среднего", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства национальной экономики.

Как отмечается в информации, по мнению аналитиков, с ростом производства в обрабатывающей промышленности с начала 2017 года наблюдается более сбалансированный рост нефтяной и ненефтяной экономики.

Кроме того, переход к инфляционному таргетированию с более гибким обменным курсом подкрепляет эффективность денежно-кредитной политики, что улучшает институциональный потенциал страны.

"Стабильный" прогноз Казахстана отражает положительную оценку аналитиков по мерам правительства, проведенных в ответ на ценовой нефтяной шок, а также наличие доступного финансового буфера, что в совокупности стабилизировало экономику. Также, поддержка банковской системы, предпринятая правительством и Национальным банком, позволила снизить риски в краткосрочной перспективе", - говорится в сообщении.