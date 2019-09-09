S&P подтвердило суверенные рейтинги Казахстана

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные рейтинги Казахстана в иностранной и национальной валюте на уровне "BBB-/A-3", следует из информации агентства.

Прогноз по рейтингам - "Стабильный".

Агентство также подтвердило рейтинг Казахстана по национальной шкале - "kzAAA". Оценка риска перевода и конвертации валюты для казахстанских несуверенных заемщиков остается на уровне "ВВВ".

"Прогноз остается стабильным, поскольку мы ожидаем, что правительство и внешние балансы Казахстана будут оставаться устойчивыми в течение двух следующих лет. Мы также ожидаем продолжения формирования политики при новом президенте", - отмечается в сообщении.

Согласно информации S&P, рейтинг Казахстана может быть улучшен, если агентство увидит "значительную и ощутимую передачу власти кабинету министров и парламенту в соответствии с мерами, предложенными конституционными поправками в марте 2017 года, которые, по мнению агентства, могли бы способствовать повышению эффективности политики".

Рейтинги остаются ограниченными из-за высокой централизации политической среды и умеренности экономического благосостояния, измеряемого в ВВП на душу населения. Как поясняется в сообщении, реальный экономический рост останется стабильным на уровне около 3,6% в 2019-2022 годах, учитывая расходы на государственные программы и рост добычи нефти после 2019 года.

"Мы ожидаем, что в 2019 году экономический рост составит 3,5% после сильной первой половины года в сфере услуг и промышленности, несмотря на снижение добычи нефти из-за сокращений ОПЕК, что совпало с работами по техническому обслуживанию на месторождениях Кашаган. Рост до 2022 года должен поддерживаться небольшим увеличением добычи и экспорта нефти", - говорится в сообщении.