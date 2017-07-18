Последнее обновление: 18.07.2017 17:10

Вице-президент ФИФА арестован по подозрению в коррупции

Испанская полиция арестовала во вторник, 18 июля, президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Анхеля Марию Вильяра. Он подозревается, в частности, в коррупции, подделке документов и растрате.

Одновременно в мадридском офисе RFEF прошли обыски и были задержаны еще несколько человек. В их числе - сын Вильяра Горка.

Анхель Мария Вильяр бессменно возглавляет RFEF с 1988 года, а также является действующим вице-президентом ФИФА и УЕФА. В ноябре 2015 года комитет по этике ФИФА вынес ему предупреждение и назначил штраф в размере 25 тысяч швейцарских франков за отказ от сотрудничества со следствием по делу о выборе России и Катара в качестве стран-организаторов чемпионатов мира 2018 и 2022 года.

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