Последнее обновление: 10.07.2017 13:38

Глава МИД Германии предостерег США от торговой войны с ЕС

Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль предостерег Вашингтон от введения торговых барьеров для европейских товаров. Соответствующее заявление он сделал в интервью газете Passauer Neue Presse, опубликованном в субботу.

"Если США действительно объявят импорт товаров из Германии и Европы угрожающим их нацбезопасности, чтобы тем самым обойти международный запрет на штрафные пошлины, Европа не будет бездействовать. Мы будем защищаться", - рассказал глава германского МИД.

З.Габриэль подчеркнул, что в конечном итоге в подобных конфликтах "все оказываются в проигрыше". Он выразил надежду, что ему удастся убедить в этом Соединенные Штаты.

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