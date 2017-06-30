Последнее обновление: 30.06.2017 17:44

Польша надеется снизить поставки российского газа за счет сланцевого из США

Польша надеется диверсифицировать поставки российского газа за счет американского сланцевого, заявил министр иностранных дел республики Витольд Ващиковский в интервью агентству PAP.

"Значением газового контракта с Соединенными Штатами была бы политическая стабильность", - сказал Ващиковский.

По его словам, одной из тем предстоящих переговоров с президентом США Дональдом Трампом, который на следующей неделе посетит Варшаву, будет энергетическое сотрудничество. "Мы очень заинтересованы в сотрудничестве в сфере энергетики", - подчеркнул министр.

Ожидается, что в четверг Трамп проведет переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой, а также встретится с лидерами стран "Трехморья" (стран Черного, Балтийского и Адриатического морей).

"Мы построили терминал СПГ, расширяем сеть интерконнекторов в Европе, что может заинтересовать США, которые начали экспорт сланцевого газа. Мы заинтересованы в диверсификации источников поставок газа, и это не только на наш рынок, но и украинский и Центральной Европы", - заявил Ващиковский.

"Правда, наш рынок слишком мал, но уже вместе с другими странами региона мы создаем сегмент, за который стоит бороться. Получателями могут быть также Украина, Болгария, Румыния или Хорватия, которая заинтересована в строительстве терминала СПГ и может быть получателем сжиженного природного газа из США", - пояснил польский министр.

"Кроме цены, ценностью контракта с Соединенными Штатами является политическая стабильность, и уверенность в том, что поставки газа не будут зависеть от каких-либо политических условий", - подчеркнул Ващиковский.

При этом он отметил, что Польша пока не приняла решение о продлении контракта на поставку газа по трубопроводу Ямал, который истекает в 2022 году. Глава МИД добавил, что это будет в частности зависеть от строительства газопровода Baltic Pipe.

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