Польская PGNiG подписала двадцатилетний контракт на поставку СПГ из США

Польская нефтегазовая компания PGNiG подписала еще одно долгосрочное соглашение на поставку сжиженного природного газа с компанией Port Arthur LNG (США).

"Соглашение предусматривает покупку компанией PGNiG около 2 млн тонн СПГ (около 2,7 млрд кубометров после регазификации) в год в течение 20 лет", - говорится в сообщении польского оператора.

Поставки будут реализованы по формуле free-on-board, означающей получение товара покупателем в порту отгрузки.

Ранее Польша заключила еще два долгосрочных соглашения на поставку СПГ из США.