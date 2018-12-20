Последнее обновление: 20.12.2018 13:16

Польская PGNiG подписала двадцатилетний контракт на поставку СПГ из США

Польская нефтегазовая компания PGNiG подписала еще одно долгосрочное соглашение на поставку сжиженного природного газа с компанией Port Arthur LNG (США).

"Соглашение предусматривает покупку компанией PGNiG около 2 млн тонн СПГ (около 2,7 млрд кубометров после регазификации) в год в течение 20 лет", - говорится в сообщении польского оператора.

Поставки будут реализованы по формуле free-on-board, означающей получение товара покупателем в порту отгрузки.

Ранее Польша заключила еще два долгосрочных соглашения на поставку СПГ из США.

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