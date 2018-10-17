Польша подписала двадцатилетний контракт на поставку СПГ из США

Польская PGNiG и американская Venture Global LNG подписали долгосрочный контракт на поставку двух миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ) ежегодно в течение двадцати лет, сообщил глава польской компании Мачей Вожняк.

Он уточнил что поставки будут проходить по формуле Free on Board (FOB). Это означает, что расходы по доставке товара на борт ложатся на продавца.

Накануне бывший министр обороны страны Антони Мачеревич заявил, что Россия и Германия при строительстве "Северного потока-2" "затягивают петлю" на шее Польши, стремясь сделать зависимыми и Варшаву и всю Европу. Политик также назвал США единственным и главным союзником Польши.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против него выступают несколько стран, в частности Украина, опасающаяся потерять прибыль от транзита российского газа в Европу, и США, которые вынашивают планы по экспорту в Евросоюз собственного СПГ. Помимо этого, лидеры Латвии, Литвы и Польши считают "Северный поток-2" политически мотивированным.