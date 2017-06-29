ПАСЕ просит Беларусь приостановить строительство АЭС в Островце

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) во вторник, 27 июня, приняла резолюцию по ситуации в Беларуси, в которой, в частности, призвала Минск приостановить строительство атомной электростанции близ Островца, возводящейся во взаимодействии с российской компанией "Атомстройэкспорт".

На включении этого положения в состав документа настаивали депутаты от Литвы, передает интернет-портал "БелНовости". Станция будет располагаться всего в 50 км от ее столицы - Вильнюса.

Законодатели обратили внимание на "многочисленные нарушения", несоблюдение "международных стандартов ядерной безопасности" и "серьезные инциденты", имевшие место в ходе строительных работ. В начале мая 2016 года появился рад публикаций об обрушении ряда конструкций на стройплощадке. СМИ также передавали, что по состоянию на октябрь 2016 года за время возведения объекта там произошло десять несчастных случаев, три из которых - со смертельным и

В ПАСЕ предупреждают, что площадка для строительства была выбрана неудачно, и говорят о возможных "разрушительных последствиях для здоровья и безопасности" жителей Европы. Озабоченность в этой связи выразили многие международные организации, в том числе МАГАТЭ, профильные институты ЕС и ООН, напоминают депутаты.

Проект Белорусской АЭС реализуется в Гродненской области Беларуси, в 18 км от города Островец и в непосредственной близости от границы с Литвой. Ввод в эксплуатацию первого блока запланирован на 2019 год, второго - на 2020 год. В 2011 году в Москве были подписаны документы о предоставлении Беларуси российского государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции в размере до 10 миллиардов долларов.

Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы также утвердили ряд рекомендаций Минску, включая незамедлительное освобождение оппозиционных активистов, поддержание диалога с международным сообществом и расширение взаимодействия с неправительственными организациями.