Минэкономики РБ прогнозирует инфляцию до конца года не более 7%

Инфляция до конца года не превысит 7%. Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра экономики Беларуси Дмитрий Крутой.

"Правительство рассчитывает, что до конца года инфляция не превысит 7% против прежних 9%. И это мы пока осторожно закладываем. Пять месяцев закончили с инфляцией в 2,7%. Это исторический минимум, поэтому вообще ожидаем меньший показатель в 6-6,5%", - пояснил Дмитрий Крутой, которого цитирует БелТА.

Первый замминистра отметил, что на следующий год закладывается инфляция в 7%.

В мае инфляция в Беларуси в годовом выражении замедлилась до 6,1% с 6,3% месяцем ранее.

Инфляция за прошлый год замедлилась до 10,6% с 12% годом ранее.

Кроме того, до конца 2018-го правительство планирует снизить ставку рефинансирования до 11-12% годовых.