В Минфине Беларуси верят, что в ближайшее время годовая инфляция снизится до 5%

В Беларуси годовая инфляция в ближайшее время может быть снижена до 5%. В этом уверен министр экономики страны Владимир Зиновский.

"У нас по прогнозу должна была быть инфляция не больше 9%, но ход набора индекса потребительских цен позволяет ожидать, что она не будет более 7%. Самое главное, чтобы наши предприятия и организации, которые производят продукцию, снижая затраты, не увеличивали цену. Уверен, что в ближайшее время мы сможем снизить годовую инфляцию до 5%", - сказал Зиновский, которого цитирует БелТА.

Согласно прогнозу социально-экономического развития на 2017 год, инфляция в Беларуси по итогам года не должна превысить 9%.

В прошлом году инфляция составила 10,6% при прогнозе 12%.