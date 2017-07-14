Последнее обновление: 14.07.2017 16:17

В Минфине Беларуси верят, что в ближайшее время годовая инфляция снизится до 5%

В Беларуси годовая инфляция в ближайшее время может быть снижена до 5%. В этом уверен министр экономики страны Владимир Зиновский.

"У нас по прогнозу должна была быть инфляция не больше 9%, но ход набора индекса потребительских цен позволяет ожидать, что она не будет более 7%. Самое главное, чтобы наши предприятия и организации, которые производят продукцию, снижая затраты, не увеличивали цену. Уверен, что в ближайшее время мы сможем снизить годовую инфляцию до 5%", - сказал Зиновский, которого цитирует БелТА.

Согласно прогнозу социально-экономического развития на 2017 год, инфляция в Беларуси по итогам года не должна превысить 9%.

В прошлом году инфляция составила 10,6% при прогнозе 12%.

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