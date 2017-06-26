ЕК может оштрафовать Google более чем на миллиард евро

Еврокомиссия (ЕК) может назначить штраф в размере более 1 миллиарда евро корпорации Google по делу о работе одноименного поискового сервиса компании на текущей неделе, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

"Антимонопольный регулятор Европейского союза не позднее текущей недели наложит штраф на подразделение Alphabet Inc. — Google в размере более 1 миллиарда евро и потребует изменений в практике работы компании", - сообщили источники.

ЕК на протяжении приблизительно семи лет проводит расследования по Google за нарушение компанией антимонопольных правил, отмечает издание. В течение 2015–2016 годов ЕК предъявила Google несколько претензий. В частности, в апреле 2015 года Еврокомиссия обвинила компанию в том, что она отдает приоритет собственным поисковым онлайн-сервисам и ущемляет права конкурентов и потребителей. В июле этого года ЕК заявила, что Google злоупотребляет своим доминирующим положением, предлагая некоторые из своих инструментов онлайн-рекламы, в частности, сравнение цен, при поиске на сторонних веб-сайтах. Компания предоставила ЕК ответ на данные обвинения, полностью отвергнув их.

В апреле 2016 года ЕК предъявила обвинения в том, что компания неправомерно требует у производителей смартфонов с операционной системой Android предустанавливать собственные приложения (браузер Chrome и Google Search), а также использует финансовые стимулы, чтобы производители эксклюзивно предустанавливали Google Search на своих устройствах. Google, в свою очередь, выразила готовность доказать ЕК, что операционная система Android способствует развитию конкуренции на рынке. В мае 2017 года главный экономист Еврокомиссии по вопросам конкуренции Томмазо Валлетти отметил, что комиссия завершит антимонопольные дела в отношении Google в ближайшие месяцы.

"Мы продолжаем вести конструктивный диалог с Европейской комиссией и мы твердо убеждены в том, что наши инновации в онлайн-шопинге полезны для покупателей, ритейлеров и конкуренции", — цитирует газета представителя Google Эла Верни (Al Verney).

Alphabet была образована в августе 2015 года как холдинговая компания Google. Сама Google с поисковой системой, Android и YouTube в октябре вошли в холдинг. Также Alphabet получила контроль над Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.