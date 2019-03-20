ЕС оштрафовал Google на $1,69 млрд за ограничение конкурентов в рекламном сервисе

Антимонопольные регуляторы Евросоюза в среду оштрафовали подразделение Alphabet Google на 1,49 миллиарда евро ($1,69 миллиарда) за ограничение конкурентов в своем рекламном сервисе. Это третий штраф Google за два года.

В прошлом году антимонопольный регулятор ЕС оштрафовал Google на рекордные 4,34 миллиарда евро за незаконные ограничения в отношении производителей смартфонов на базе операционной системы Android и операторов мобильной связи.

В 2017 году подразделение Alphabet получило штраф в размере 2,42 миллиарда за продвижение сервиса покупок в поисковой системе в ущерб конкурентам.