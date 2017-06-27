Еврокомиссия оштрафовала Google почти на €2,5 млрд

Антимонопольные регуляторы Евросоюза во вторник приговорили Google, принадлежащую Alphabet, к рекордному штрафу в размере 2,42 миллиарда евро ($2,7 миллиарда) за продвижение сервиса покупок в поисковой системе в ущерб конкурентам.

Еврокомиссия дала Google 90 дней на то, чтобы прекратить подобную практику. В противном случае компании грозит штраф в размере до 5 процентов от среднего мирового ежедневного оборота Alphabet.

Евросоюз открыл дело в отношении Google в 2010 году после многочисленных жалоб конкурентов, в том числе Yelp, американского сайта для поиска на рынке услуг, TripAdvisor, британского сервиса сравнения цен Foundem, News Corp и альянса компаний FairSearch.

Это крупнейшее взыскание с одной компании в рамках антимонопольного расследования ЕС, которое превышает штраф в размере 1,06 миллиарда евро, наложенный на производителя чипов Intel в 2009 году.