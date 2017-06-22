В Мосуле уничтожена соборная мечеть XII века

Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) взорвали соборную мечеть "Ан-Нури" в Мосуле. Об этом сообщило военное командование Ирака. В этой мечети главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади в 2014 году объявлял о создании "халифата" террористов.

Террористы также разрушили "Горбатый" минарет, сказал командующий операцией по выдворению боевиков из Мосула генерал Абдель Амир Йаралла, сообщает телеканал Al Sumaria. Минарет был единственной частью, которая осталась от первоначального сооружения мечети - она была построена в XII веке, после чего неоднократно перестраивалась. Террористы совершили "очередное историческое преступление", заявило военное командование Ирака.

Боевики ИГ позднее объявили, что мечеть была разрушена в результате авиаудара США. Представители антитеррористической коалиции во главе с Вашингтоном опровергли это сообщение.

Мосул - второй по величине город Ирака. Он был захвачен террористическими группировками в середине 2014 года. Операция по его освобождению началась в октябре прошлого года - ее поддерживает международная коалиция под командованием США, которая осуществляет воздушные удары, а также консультирует иракских военных.

В январе Багдад объявил о полном освобождении восточной части города, 18 июня иракская армия сообщила, что начала штурм исторической части Мосула.