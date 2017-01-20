Боевики ИГ разрушили знаменитый памятник в сирийской Пальмире

Боевики "Исламского государства" разрушили один из наиболее известных памятников в древнем сирийском городе Пальмира - архитектурный комплекс Тетрапилон, а также уничтожили фасад Римского театра, сообщил Рейтер в пятницу глава департамента древностей и музеев Сирии Маамун Абдулкарим.

"Исламское государство" удерживает контроль над городом, который они во второй раз отбили у сирийских правительственных сил в декабре.

В марте прошлого года правительственные силы и их союзники, поддерживаемые российской авиацией, отвоевали Пальмиру, контроль над которой они потеряли впервые в 2015 году, изгнав ультрарадикальных боевиков, разрушивших значительную часть расположенных в городе объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Между тем генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова назвала «новым военным преступлением» уничтожение в Пальмире тетрапилона и римского амфитеатра боевиками ИГ (организация запрещена на территории Российской Федерации).

Бокова заявила, что их уничтожение является «невосполнимой потерей для народа Сирии и человечества». Она подчеркнула, что боевики «Исламского государства» хотят уничтожать не только человеческие жизни, но и культурные памятники, чтобы «лишить народ Сирии его прошлого и будущего».