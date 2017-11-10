Сирия провозгласила победу над "Исламским государством"

Сирийская армия в четверг объявила о победе над “Исламским государством”, сообщив, что возврат контроля над последним в стране оплотом боевиков ультраджихадистской группировки знаменует разгром ее планов в регионе.

Армия и ее союзники продолжают борьбу с ИГ в пустынных районах вблизи Альбу-Камаль - последнего сирийского города, контроль над которым сохраняла группировка и который находится вблизи границы с Ираком, сообщили военные.

В то же время возвращение населенного пункта под контроль армии знаменует конец эпохи правления ИГ в так называемом халифате, провозглашенном в 2014 году в Ираке и Сирии.

Джихадисты оказали серьезное сопротивление в боях за Альбу-Камаль, сообщил один из представителей военного альянса, поддерживающего президента Сирии Башара Асада. Тем не менее город был взят за один день.

Это подвело черту под “крахом планов террористической организации ДАЕШ (Daesch - эквивалент аббревиатуры ИГИЛ в арабском) в регионе”, говорится в заявлении сирийской армии.

Судьба последних лидеров группировки все еще неизвестна.

В сентябре ИГ обнародовало первое почти за год обращение своего лидера Абу-Бакра аль-Багдади, который провозгласил себя халифом в средневековой мечети иракского Мосула в 2014 году.

Иракские силы вернули контроль над Мосулом в июле после девяти месяцев боев. Сирийская столица ИГ Ракка пала в октябре.

Однако силы, борющиеся с группировкой в Сирии и Ираке, ждут нового этапа партизанской войны. Руководители спецслужб стран Запада также сказали, что потеря территорий боевиками не сулит прекращение атак в стиле “одинокого волка”, которые нападавшие, лояльные ИГ, за последние два года осуществили в нескольких странах мира.

Теперь лидеры ИГ могут затаиться, как и после предыдущих неудач, и ждать возможности воспользоваться хаосом на Ближнем Востоке.

Долго ждать им, возможно, не придется. В Ираке референдум о независимости Курдистана уже привел к серьезной конфронтации между правительством автономии и Багдадом, поддерживаемым соседними Ираном и Турцией.

В Сирии военные кампании одновременно проводит армия страны, поддерживаемая Россией, Ираном и шиитскими ополченцами, и альянс курдских и арабских сил, поддерживаемый США.

Напряженность в регионе усиливает борьба за власть между Ираном и Саудовской Аравией, у которой появился религиозный уклон, поскольку она столкнула шиитов, поддерживаемых Тегераном, и суннитов, поддерживаемых Эр-Риядом.