Mercedes-Benz выпустит серию машин в честь «Звездных войн»

Компания Mercedes-Benz выпустила ограниченную серию автомобилей CLA 180 в честь 40-летия кинофраншизы «Звездные войны».

Как сообщает Luxurylaunches, автомобили будут представлены только на японском рынке.

В серию войдут только 120 машин, они будут выполнены в двух цветах: белом, для тех, кто выберет светлую сторону силы, и черном — для приверженцев темной стороны. Автомобиль оснащен 1,6-литровым двигателем, который может развивать мощность до 122 лошадиных сил. Ориентировочная стоимость моделей составит порядка 45 тысяч долларов.

От обычных машин спецсерия отличается тематическими аксессуарами, например, красной отстрочкой кресел и руля, ковриками с логотипом «Звездных войн», также в машинах установлена колонка, которая воспроизводит звуки, издаваемые роботом R2-D2.

«Звездные войны» — фантастическая франшиза, включающая в себя кинофильмы и анимационные сериалы. Серия на данный момент состоит из семи эпизодов и вышедшего в 2016 году спин-оффа «Изгой-один: Звездные войны. Истории». На декабрь 2017 года намечена премьера восьмой части саги — фильма «Последний джедай». В мае 2018-го на экраны выйдет спин-офф, посвященный одному из главных персонажей серии, контрабандисту Хану Соло.