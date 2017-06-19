Промпроизводство в Беларуси в январе-мае увеличилось на 6%

Объем промышленного производства в Беларуси в январе-мае 2017 года в текущих ценах составил 35,6 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 106% к уровню аналогичного периода прошлого года

Как сообщает, Национальный статкомитете, объем промышленного производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 3%, в обрабатывающей промышленности - на 6,5%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - на 5,7%. В водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений объем промпроизводства составил 97,9%.

Индекс промышленного производства за май этого года к маю 2016 года составил 108,4%.

Объем промпроизводства за январь-май превысил уровень пяти месяцев 2016-го в 11 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности.

Наибольший прирост наблюдался в производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки (на 19,3%); производстве изделий из дерева и бумаги, полиграфической деятельности и тиражировании записанных носителей информации (18,5%); производстве химических продуктов (на 17,9%); производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха (на 9,9%); металлургическом производстве, производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (9,7%); производстве электрооборудования (на 9,1%).