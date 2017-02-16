Промпроизводство в Беларуси в январе выросло на 5,9%

Объем производства промышленной продукции в Беларуси в январе 2017 года вырос на 5,9% по сравнению с январем 2016 года и составил в текущих ценах 6,8 млрд рублей, сообщает Белстат.

Согласно информации, в 10 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности объем промпроизводства за январь 2017 года превысил уровень января 2016 года.

В частности, по итогам января текущего года положительная динамика наблюдалась в производстве химических продуктов (рост на 31%), изделий из дерева и бумаги, полиграфической деятельности и тиражировании записанных носителей информации (23,6%), производстве транспортных средств и оборудования (22,8%), фармацевтических продуктов и препаратов (на 21,3%), текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха (16,5%).