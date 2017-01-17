В Беларуси промпроизводство сократилось в 2016 году на 0,4%

В Беларуси объем производства промышленной продукции в 2016 году составил в текущих ценах 79,4 млрд белорусских (деноминированных) рублей и сократился по сравнению с 2015 годом на 0,4%.

Как сообщает Национальный статистический комитет, в декабре 2016 года по сравнению с декабрем 2015 года объем промпроизводства увеличился в сопоставимых ценах на 5,1%.

В ряде отраслей обрабатывающей промышленности объем промышленного производства за 2016 год превысил уровень 2015 года: в производстве продуктов питания, напитков и табачных изделий – на 2,7%; производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха – на 4,6%; производстве изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности и тиражировании записанных носителей информации – на 11,3%; производстве основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов – на 4,4%; производстве вычислительной, электронной и оптической аппаратуры – на 4,2%, производстве электрооборудования – на 9,8%; производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки – на 5,8%; производстве транспортных средств и оборудования – на 12,6%, производстве прочих готовых изделий; ремонте, монтаже машин и оборудования – на 2,6%.